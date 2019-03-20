В Сумах из-за кори возникли вопросы в организации голосования К ОПОРЕ обратились работники участковой избирательной комиссии спецучастка 590946, расположенного в коммунальном учреждении Сумского областного совета «Областной клинический перинатальный центр».

Были определенные опасения среди некоторых членов участковой комиссии заходить в палаты женщин, которые находятся на карантине из-за риска заражения корью.

Напомним, 20 марта в областном клиническом перинатальном центре от кори умерла 24-летняя роженица. Управление здравоохранения Сумской ОГА приняло решение приостановить госпитализацию в это заведение. Там организовали спецучасток.

Как пояснил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, участок находится на безопасной территории: «Ситуация есть. Там есть корь, но те женщины изолированы. На 1-ом этаже, где работают члены УИК, там нет кори. Но в палате, если иммунитет не напряжен, определенный риск есть. Мы обеспечиваем средствами защиты работников УИК. Там, где они работают, пересечения с корью нет», - отметил чиновник.

Как рассказала в комментарии ОПОРЕ председатель УИК Ольга Сироштан, участок открылась вовремя. «6 человек с ящиком ходили в стационар и 4 работали на месте. Пока проголосовали избиратели, которые находятся в стационаре, общее количество избирателей 10. Мы надевали бахилы. Мы надевали маски, халаты, руки мыли, мазали, продезинфицировались. Члены комиссии, которые хотели, пошли. Никто никого не принуждал», - отметила председатель УИК.