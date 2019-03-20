Мэр Шостки уже проголосовал

Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке
«Проголосовал за Украину!
Шостка активна.
В настоящее время прибыло на участки 11047 избирателей города или 19,7%», - говорится в сообщении.
К ОПОРЕ обратились работники участковой избирательной комиссии спецучастка 590946, расположенного в коммунальном учреждении Сумского областного совета «Областной клинический перинатальный центр»....
Глава облгосадминистрации Николай Клочко с утра совершил свое волеизъявление на участке №590886 в Сумах....
По состоянию на 12:00 в полицию Сумской области поступило 24 заявления от граждан о возможных нарушениях избирательного законодательства. Все они...
Сегодня, 31 марта, на Сумщине и во всей Украине проводятся выборы президента страны....
Процесс голосования на Сумщине продолжается. Пол состоянию на 10:30 явка избирателей на Сумщине составляет 14,25%....