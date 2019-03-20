Мэр Шостки уже проголосовал Мэр Шостки Николай Нога проголосовал на выборах президента Украины.

Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке

«Проголосовал за Украину!

Шостка активна.

В настоящее время прибыло на участки 11047 избирателей города или 19,7%», - говорится в сообщении.