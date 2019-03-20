На Сумщине пьяный избиратель пытался вынести за пределы участка бюллетень

В Шостке, на участке № 590865 наблюдатели заметили, как 47-летний местный житель, выйдя из кабинки для голосования, пытался положить в карман свой бюллетень. Поэтому вызвали полицию.
Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа застала на участке мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок объяснил тем, что ошибочно спутал приглашение с бюллетенем. Приглашение для участия в выборах бросил в урну для голосования, а бюллетень - положил в карман.
Сейчас по данному факту полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято соответствующее решение.
Полиция напоминает гражданам, что за нарушение избирательного законодательства предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Поэтому призывает граждан осуществлять свое волеизъявление исключительно в рамках действующего законодательства.
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