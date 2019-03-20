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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:37542

На Сумщине женщина за рулем сбила девушку на смерть

ДТП произошло 30 марта около 19.10 на автодороге Полтава-Сумы на выезде из города Тростянец.

Сумчанка 1980 года рождения, управляя авто Toyota RAV4, совершила наезд на пешехода - девушку 1995 года рождения, которая двигалась по неосвещенной части дороги. От полученных травм девушка погибла на месте. Открыто уголовное производство по факту ДТП. Автомобиль доставили на штрафплощадку, - сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, пишет sumy.today.

Право Дтп Смертельное ДТП

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«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
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«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
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CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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