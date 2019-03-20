На Сумщине женщина за рулем сбила девушку на смерть

Сумчанка 1980 года рождения, управляя авто Toyota RAV4, совершила наезд на пешехода - девушку 1995 года рождения, которая двигалась по неосвещенной части дороги. От полученных травм девушка погибла на месте. Открыто уголовное производство по факту ДТП. Автомобиль доставили на штрафплощадку, - сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, пишет sumy.today.
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