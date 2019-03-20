На Сумщине женщина за рулем сбила девушку на смерть ДТП произошло 30 марта около 19.10 на автодороге Полтава-Сумы на выезде из города Тростянец.

Сумчанка 1980 года рождения, управляя авто Toyota RAV4, совершила наезд на пешехода - девушку 1995 года рождения, которая двигалась по неосвещенной части дороги. От полученных травм девушка погибла на месте. Открыто уголовное производство по факту ДТП. Автомобиль доставили на штрафплощадку, - сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, пишет sumy.today.