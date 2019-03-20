Три сообщения о централизованном подвозе избирателей на участки зафиксировала полиция Сумщины

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Бабич, пишет sumy.today.
По его словам, поступило сообщение, что в Бурыни один из политических лидеров организовал подвоз избирателей на участки школьным автобусом.
- Есть номер школьного автобуса, есть маршрут его движения. Сейчас проводится проверка информации, - сказал Бабич.
Еще два сообщения о централизованном подвозе избирателей поступили из Сум. Здесь избирателей якобы развозит автомобиль «Нива».
Всего сегодня с 8 утра до 14.00 полиция зарегистрировала 45 сообщений, одно из них от гражданской сети «Опора» о том, что в Конотопе вроде бы выдали бюллетень другому лицу. «Сейчас проверяем эту информацию», - отметил Бабич.
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