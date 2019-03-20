Выборы: в школе № 6 сумчане делают свой выбор вне кабинки О возможных нарушениях на избирательном участке № 590901 сообщает на своей странице в Фейсбуке сумчанин Олег Нестеренко.

«Нарушение на изб. уч.590901 - избиратели, получив бюллетени, сидят в зале! Могут и посоветоваться, за кого голосовать...», - написал он, добавив: «Я им предложил по-хорошему - пусть каждый избиратель решает в кабинке - тогда некоторые члены комиссии начали меня преследовать, один из которых наблюдал за мной в кабинке для голосования!».