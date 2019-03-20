В Сумах общественная организация проводит экзит-пол В день голосования 31 марта ОО «Бюро анализа политики» проводит в Сумах экзит-пол.

Опрос граждан происходит при выходе из избирательных участков. Избиратели вольны отвечать либо не отвечать на вопросы человека, проводящего опрос. Результаты экзит-пола после закрытия участков обещает обнародовать эксперт «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко в Сумском пресс-клубе в 20.20.