В Сумах общественная организация проводит экзит-пол

Опрос граждан происходит при выходе из избирательных участков. Избиратели вольны отвечать либо не отвечать на вопросы человека, проводящего опрос. Результаты экзит-пола после закрытия участков обещает обнародовать эксперт «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко в Сумском пресс-клубе в 20.20.
По состоянию на 15.00 в Сумской области проголосовало 47,3 процента избирателей, что выше чем по Украине в целом....
Выдача бюллетеней одним членом комиссии пока является самым распространенным из нарушений в работе участковых избирательных комиссий во время голосования....
На странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке обнародовано его видеообращение....
О возможных нарушениях на избирательном участке № 590901 сообщает на своей странице в Фейсбуке сумчанин Олег Нестеренко....
По состоянию на 14.00 в полицию Сумской области поступило три сообщения о централизованном подвоз избирателей на участки....