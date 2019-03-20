Мэр Сум признался, за кого голосует (видео)

В нем мэр призывает сумчан прийти на избирательные участки и проголосовать. Сам мэр сказал, что этим видео не агитирует, но сообщил, что голосует за Юлию Тимошенко.
По состоянию на 15.00 в Сумской области проголосовало 47,3 процента избирателей, что выше чем по Украине в целом....
Выдача бюллетеней одним членом комиссии пока является самым распространенным из нарушений в работе участковых избирательных комиссий во время голосования....
В день голосования 31 марта ОО «Бюро анализа политики» проводит в Сумах экзит-пол....
О возможных нарушениях на избирательном участке № 590901 сообщает на своей странице в Фейсбуке сумчанин Олег Нестеренко....
По состоянию на 14.00 в полицию Сумской области поступило три сообщения о централизованном подвоз избирателей на участки....