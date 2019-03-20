Мэр Сум признался, за кого голосует (видео) На странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке обнародовано его видеообращение.

В нем мэр призывает сумчан прийти на избирательные участки и проголосовать. Сам мэр сказал, что этим видео не агитирует, но сообщил, что голосует за Юлию Тимошенко.