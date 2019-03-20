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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Какое самое распространенное нарушения на выборах на Сумщине?

Выдача бюллетеней одним членом комиссии пока является самым распространенным из нарушений в работе участковых избирательных комиссий во время голосования.

Об этом сообщают наблюдатели ОПОРЫ. Случаи, где только один член комиссии выдает бюллетени, зафиксированные в Сумах, Ромнах, Белополье.

На избирательном участке №590832 (ТИО №161) в Ромнах избирателю член комиссии выдавала бюллетени сама (ч.1.ст.76 Закона Украины "О выборах Президента Украины»). Это зафиксировал наблюдатель ОПОРЫ на видео. Он сделал замечание по поводу этого. Член комиссии объяснила, что ее коллега вышла. После замечания наблюдателя член комиссии прекратила выдавать бюллетени и подождала коллегу.

В Сумах также на участке № 590963 член комиссии самостоятельно выдавала избирателям бюллетени. Наблюдательница сделала замечание.

На участке № 590624 в Белополье (округ №158) также зафиксировали факт выдачи бюллетеней отсутствие второго члена комиссии.

"Пока выдача бюллетеней одним членом комиссии вместо двух, как это предусмотрено законодательством, является самым распространенным нарушением в работе УИК во время выборов на Сумщине. Это вопрос компетенции и профессионализма членов комиссий, потому что, когда наши наблюдатели делают замечания, некоторые члены комиссий удивляются и говорят, что не знали об этом», - отметила в комментарии координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Сумской области Ирина Стегний.

Напомним, согласно ч.1.ст.76 Закона Украины "О выборах Президента Украины» при проведении голосования на избирательном участке два члена участковой избирательной комиссии предоставляют избирателю возможность проголосовать: один член участковой избирательной комиссии при предъявлении избирателем одного из документов, указанных в части второй статьи 2 настоящего Закона, и наличии избирателя в список избирателей на соответствующем избирательном участке предоставляет избирателю список для подписи; второй член участковой избирательной комиссии в указанном месте на контрольном талоне избирательного бюллетеня вписывает свою фамилию, инициалы, расписывается и проставляет номер, под которым избиратель внесен в список избирателей на участки. Избиратель расписывается за получение избирательного бюллетеня в списке избирателей и на определенном месте на контрольном талоне избирательного бюллетеня. После этого член избирательной комиссии отделяет от избирательного бюллетеня контрольный талон и выдает избирателю избирательный бюллетень.

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