В Сумах произошло смертельное ДТП

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, сообщение о ДТП поступило на линию 102 в 16.33. Предварительно, на ул. Роменская возле автозаправки «ОККО» столкнулись автомобиль «БМВ» и мотоцикл. Водитель мотоцикла и его пассажирка в результате аварии получили травмы. По дорогу в больницу водитель мотоцикла умер в «скорой», его пассажирка доставлена в больницу.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства ДТП. Также устанавливается личность погибшего.
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