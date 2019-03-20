Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24938

В Сумах произошло смертельное ДТП

Сегодня, 31 марта, в Сумах на ул. Роменской произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП  в Сумской области, сообщение о ДТП поступило на линию 102 в 16.33. Предварительно, на ул. Роменская возле автозаправки «ОККО» столкнулись автомобиль «БМВ» и мотоцикл. Водитель мотоцикла и его пассажирка в результате аварии получили травмы. По дорогу в больницу водитель мотоцикла умер в «скорой», его пассажирка доставлена в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства ДТП. Также устанавливается личность погибшего.

Право Дтп Смертельное ДТП

По тематике

Сегодня 14:37

На Сумщине женщина за рулем сбила девушку на смерть

ДТП произошло 30 марта около 19.10 на автодороге Полтава-Сумы на выезде из города Тростянец....

28.03.2019 14:56

Под Сумами автомобиль въехал в дом

Утром 27 марта экипаж патрульных получил сообщение о ДТП в селе Песчаное....

27.03.2019 17:33

В Сумах под колеса автомобиля попал 28-летний пешеход

Происшествие случилось 26 марта, около 21 часов 30 минут, на улице Роменской....

27.03.2019 15:56

В Ромнах водителю дали 2 года за тяжкое ДТП

К 2 годам лишения свободы приговорен водитель, который совершил ДТП с тяжелыми последствиями, сообщает пресс-служба прокуратуры области....

В Шостке легковушка столкнулась с КамАЗом
27.03.2019 14:33

В Шостке легковушка столкнулась с КамАЗом

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 27 марта, около 12.30, в микрорайоне Капсюль....

Новости

Выборы президента – 2019 (обновляется) 1
Сегодня 12:19
В Сумах не хватает бланков протоколов на всех наблюдателей
Сегодня 17:42
В Сумах произошло смертельное ДТП
Сегодня 17:24
Явка на выборы на Сумщине приближается к 50 процентам (обновлено)
Сегодня 16:51
Какое самое распространенное нарушения на выборах на Сумщине?
Сегодня 15:45
Мэр Сум признался, за кого голосует (видео)
Сегодня 15:28
В Сумах общественная организация проводит экзит-пол
Сегодня 14:49
Выборы: в школе № 6 сумчане делают свой выбор вне кабинки 2
Сегодня 14:48
Три сообщения о централизованном подвозе избирателей на участки зафиксировала полиция Сумщины
Сегодня 14:41
На Сумщине женщина за рулем сбила девушку на смерть
Сегодня 14:37
На Сумщине пьяный избиратель пытался вынести за пределы участка бюллетень
Сегодня 14:36
Мэр Шостки уже проголосовал
Сегодня 12:49
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.