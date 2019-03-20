В Сумах произошло смертельное ДТП Сегодня, 31 марта, в Сумах на ул. Роменской произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, сообщение о ДТП поступило на линию 102 в 16.33. Предварительно, на ул. Роменская возле автозаправки «ОККО» столкнулись автомобиль «БМВ» и мотоцикл. Водитель мотоцикла и его пассажирка в результате аварии получили травмы. По дорогу в больницу водитель мотоцикла умер в «скорой», его пассажирка доставлена в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства ДТП. Также устанавливается личность погибшего.