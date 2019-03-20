В Сумах не хватает бланков протоколов на всех наблюдателей

Как сообщили наблюдатели на этом избирательном участке, такую ситуацию комиссия объяснила нехваткой бланков протоколов. Участок №590997 находится в Сумах по адресу: проспект Курский, 141 (в фойе центра профтехобразования инновационных технологий).
Напомним: во время нынешних президентских выборов в качестве наблюдателей на избиратеьных участках могут работать не только представители политических партий, а и общественных организаций.
По состоянию на 15.00 в Сумской области проголосовало 47,3 процента избирателей, что выше чем по Украине в целом....
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На странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке обнародовано его видеообращение....
В день голосования 31 марта ОО «Бюро анализа политики» проводит в Сумах экзит-пол....
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