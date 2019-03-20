В Сумах не хватает бланков протоколов на всех наблюдателей Протоколы получат не все - заявили наблюдателям в участковой избирательной комиссии 590997-го участка округа №157.

Как сообщили наблюдатели на этом избирательном участке, такую ситуацию комиссия объяснила нехваткой бланков протоколов. Участок №590997 находится в Сумах по адресу: проспект Курский, 141 (в фойе центра профтехобразования инновационных технологий).

Напомним: во время нынешних президентских выборов в качестве наблюдателей на избиратеьных участках могут работать не только представители политических партий, а и общественных организаций.