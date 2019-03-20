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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 17:42297

В Сумах не хватает бланков протоколов на всех наблюдателей

Протоколы получат не все - заявили наблюдателям в участковой избирательной комиссии 590997-го участка округа №157.

Как сообщили наблюдатели на этом избирательном участке, такую ситуацию комиссия объяснила нехваткой бланков протоколов. Участок №590997 находится в Сумах по адресу: проспект Курский, 141 (в фойе центра профтехобразования инновационных технологий).

Напомним: во время нынешних президентских выборов в качестве наблюдателей на избиратеьных участках могут работать не только представители политических партий, а и общественных организаций.  

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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