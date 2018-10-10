Сумчане отличились на соревнованиях по спортивной аэробике в Португалии

Соревнования проходили 29-31 марта в Кантаньеде. Сумчане везут домой три призовых места:
Смешанная пара – Анастасия Курашвили (КДЮСШ «Сумы»), Станислав Галайда (КДЮСШ № 1) - 3 место.
Смешанная пара – Анастасия Литвин, Владислав Великодный (оба – ДЮСШ «Спартак») - 2 место.
Трио – Анастасия Курашвили, Станислав Галайда, Евгения Недзведская - 3 место.
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