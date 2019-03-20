Выборы на Сумщине: бюллетень отца, фото в кабинке и голосование без паспорта На Сумщине наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факты фотографирования бюллетеня в кабинке, выдачу комиссией бюллетеня без паспорта, пребывание в кабинке для голосования двух людей одновременно.

На участке № 590299 (г. Кролевец) в избирательном округе №160 на специальном участке в больнице комиссия решила выдать бюллетень без паспорта, что противоречит требованиям ч.1 ст.76 Закона Украины «О выборах Президента Украины». Мужчина, который находится на лечении, пришел голосовать с приглашением, но без паспорта. Наблюдательница ОПОРЫ сделала несколько замечаний, что без паспорта гражданин не может проголосовать, впрочем, комиссия приняла решение выдать ему бюллетень, аргументировав тем, что его фамилия есть в списке избирателей этого участка, который подавал главный врач. Наблюдательница еще раз обратила внимание комиссии о недопустимости выдачи бюллетеней без предъявления документов, предусмотренных действующим законодательством.

В Конотопе на избирательном участке № 590774 (ТИО №160) сын получил бюллетень за своего отца. Как рассказал наблюдатель, сначала на участок пришел мужчина, ему выдали бюллетень, через некоторое время пришел другой мужчина и начал возмущаться, что за него проголосовали. Выяснилось, это отец и сын. Они имели одинаковую фамилию, имя, а отчество разное: один Алексеевич, другой - Александрович. Оказалось, что сын не был внесен в список, а член комиссии по ошибке выдала ему бюллетень. Наблюдательница обратилась в полицию. Полиция взяла объяснения у всех участников этого события.

На избирательном участке №590677 в пгт Воронеж (ТИО №160) зафиксировали пребывания в кабинке для голосования больше, чем двух человек одновременно. По словам наблюдателя ОПОРЫ, сначала в кабинку зашел мужчина, за ним - женщина. На замечание члена УИК о том, что в кабинке не может находиться более одного человека, женщина отреагировала агрессивно, сказала: «Нам можно». Несмотря на замечания членов комиссии, они остались в кабинке и вместе оставили ее. Позже на этом же участке вместе зашли в кабинку бабушка и мальчик-подросток. Члены комиссии сделали замечания, парень ответил, что ему 17 лет. Когда они вышли, парень сам опустил бабушкин бюллетень в урну.

На избирательном участке №590864 в Шостке наблюдательница заметила через ткань кабинки для голосования, которая просвечивается, что женщина 30-35 лет фотографирует бюллетень на телефон. По словам наблюдательницы, после того, женщина очень быстро покинула кабинку и границы участка.

На участке № 590827 в Ромнах (ТИО №161) вместо размещенных в алфавитном порядке информационных плакатов с биографиями кандидатов, что предусматривает ч.5 ст.74 ЗУ «О выборах Президента Украины», последние были сшиты книгой. Наблюдатель ОПОРЫ сделал замечание о нарушениях - комиссия не отреагировала.

На участке № 590766 в Конотопе (ТИО №161) такие же плакаты были разложены на столах, скрепленные степлером с нарушением установленного законодательством порядка размещения. После замечания омбудсмена по защите избирательных прав ОПОРЫ их разместили в алфавитном порядке - так, как того требует действующее законодательство.

В Ромнах на участке № 590830 (ТИО №161) глава комиссии не верифицировал своей подписью исправления в список избирателей, предусматривающий ч.8 ст. 35 «Закона Украины «О выборах Президента Украины». Наблюдательница ОПОРЫ сделала ей замечание, на которое та не отреагировала. При этом исправления было довольно значительным и- неправильный пол лица. Наблюдатели составили акт по этому нарушению.