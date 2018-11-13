Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:34293

Как сумчанки открыли весенний сезон бодибилдинга

30 марта Открытым кубком города Черкассы состоялось открытие весеннего соревновательного сезона по бодибилдингу и фитнесу – 2019 от ФББУ/IFBB.

Не осталось это событие и без спортсменов Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса (СОФБФ).

Сумскую область представляли две спортсменки:

- Ирина Афанасиев в категории «фитнес-бикини более 172 см» среди более чем 20 участниц стала финалисткой и заняла 6 место;

- Алина Гусева в категории «бодифитнес» также стала финалисткой и заняла 5 место.

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«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
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«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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