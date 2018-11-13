Как сумчанки открыли весенний сезон бодибилдинга 30 марта Открытым кубком города Черкассы состоялось открытие весеннего соревновательного сезона по бодибилдингу и фитнесу – 2019 от ФББУ/IFBB.

Не осталось это событие и без спортсменов Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса (СОФБФ).

Сумскую область представляли две спортсменки:

- Ирина Афанасиев в категории «фитнес-бикини более 172 см» среди более чем 20 участниц стала финалисткой и заняла 6 место;

- Алина Гусева в категории «бодифитнес» также стала финалисткой и заняла 5 место.