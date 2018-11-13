Как сумчанки открыли весенний сезон бодибилдинга

Не осталось это событие и без спортсменов Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса (СОФБФ).
Сумскую область представляли две спортсменки:
- Ирина Афанасиев в категории «фитнес-бикини более 172 см» среди более чем 20 участниц стала финалисткой и заняла 6 место;
- Алина Гусева в категории «бодифитнес» также стала финалисткой и заняла 5 место.
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