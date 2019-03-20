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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 20:18844

Зеленский и Порошенко: стали известны результаты общественного экзит-пола в Сумах

Сумчане проголосовали за выход во второй тур Владимира Зеленского (32,5%) и Петра Порошенко (18%).

Об этом сообщил эксперт сумской общественной организации «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко по результатам экзит-пола в день выборов, 31 марта. Эта общественная организация опрашивала проголосовавших жителей Сум (за кого они отдали свой голос) вблизи 15-ти избирательных участков. Было опрошено 2717 человек.

Политические симпатии сумчан относительно лидеров президентской гонки, по данным экзит-пола, распределились в следующих пропорциях:

Владимир Зеленский – 32,5%

Петр Порошенко – 18,0%

Юлия Тимошенко - 16,0%

Игорь Смешко – 10,8%

Анатолий Гриценко – 7,7%

Юрий Бойко – 6,2%

Александр Вилкул – 2,9%

Олег Ляшко – 1,9%

За других кандидатов проголосовало 4% сумчан.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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