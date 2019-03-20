Зеленский и Порошенко: стали известны результаты общественного экзит-пола в Сумах

Об этом сообщил эксперт сумской общественной организации «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко по результатам экзит-пола в день выборов, 31 марта. Эта общественная организация опрашивала проголосовавших жителей Сум (за кого они отдали свой голос) вблизи 15-ти избирательных участков. Было опрошено 2717 человек.
Политические симпатии сумчан относительно лидеров президентской гонки, по данным экзит-пола, распределились в следующих пропорциях:
Владимир Зеленский – 32,5%
Петр Порошенко – 18,0%
Юлия Тимошенко - 16,0%
Игорь Смешко – 10,8%
Анатолий Гриценко – 7,7%
Юрий Бойко – 6,2%
Александр Вилкул – 2,9%
Олег Ляшко – 1,9%
За других кандидатов проголосовало 4% сумчан.
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