Зеленский и Порошенко: стали известны результаты общественного экзит-пола в Сумах Сумчане проголосовали за выход во второй тур Владимира Зеленского (32,5%) и Петра Порошенко (18%).

Об этом сообщил эксперт сумской общественной организации «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко по результатам экзит-пола в день выборов, 31 марта. Эта общественная организация опрашивала проголосовавших жителей Сум (за кого они отдали свой голос) вблизи 15-ти избирательных участков. Было опрошено 2717 человек. Политические симпатии сумчан относительно лидеров президентской гонки, по данным экзит-пола, распределились в следующих пропорциях: Владимир Зеленский – 32,5% Петр Порошенко – 18,0% Юлия Тимошенко - 16,0% Игорь Смешко – 10,8% Анатолий Гриценко – 7,7% Юрий Бойко – 6,2% Александр Вилкул – 2,9% Олег Ляшко – 1,9% За других кандидатов проголосовало 4% сумчан.