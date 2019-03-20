В Сумах избиратель пытался съесть бюллетень (видео)

Об этом сегодня заявил начальник Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"По нашему мнению, гражданин просто положил в рот бюллетень, чтобы его вынести, но когда члены участковой комиссии пытались его задержать, у нас четко зафиксировано на видео, что он пытался его съесть, но проглотить не смог. Это неприятная история, которой будет дана правовая оценка", - сказал он.
Инцидент произошел в школе № 23.
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