В Сумах избиратель пытался съесть бюллетень (видео) На избирательном участке в Сумах избиратель пытался съесть свой бюллетень.

Об этом сегодня заявил начальник Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"По нашему мнению, гражданин просто положил в рот бюллетень, чтобы его вынести, но когда члены участковой комиссии пытались его задержать, у нас четко зафиксировано на видео, что он пытался его съесть, но проглотить не смог. Это неприятная история, которой будет дана правовая оценка", - сказал он.

Инцидент произошел в школе № 23.