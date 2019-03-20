В Сумах горела электрощитовая в 14-этажке (видео)

30 марта, в 10:31 к спасателям поступило сообщение о сильном задымлении в 14-тиэтажке по проспекту М. Лушпы в Сумах. К месту происшествия прибыл дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
Как стало известно, на первом этаже загорелась электрощитовая, а сильное задымление распространилось по лестничной клетке. Работая в аппаратах для защиты органов дыхания, спасатели использовали первичные средства пожаротушения - огнетушители и оперативно ликвидировали данное возгорание. В 10:41 пожар был локализован, в 10:53 ликвидировали и предотвратили дальнейшее распространение огня.
Всего на месте происшествия работали 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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