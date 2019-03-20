Сколько жителей Сумщины проголосовали на выборах президента

По данным ЦИК по состоянию на 20.00 в Сумской проголосовали 64,46% от общего числа избирателей.
Голосование проходило на 1000 избирательных участках Сумщины. Чрезвычайных ситуаций, которые могли бы повлиять на ход проведения голосования и результаты выборов, не зафиксировано.
Лидирующие позиции по активности избирателей сохранили Недригайловский (70,35%), Липоводолинский (69,81%), Роменский (68,56%) районы и города Сумы (67,22%) и Глухов (66,07%).
На момент закрытия избирательных участков в Сумской области проголосовало 64,46 процентов избирателей, что немного выше, чем по Украине в целом(63,45%)....
На избирательном участке в Сумах избиратель пытался съесть свой бюллетень....
Сумчане проголосовали за выход во второй тур Владимира Зеленского (32,5%) и Петра Порошенко (18%)....
На Сумщине наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факты фотографирования бюллетеня в кабинке, выдачу комиссией бюллетеня без паспорта, пребывание в кабинке для голосования...
Протоколы получат не все - заявили наблюдателям в участковой избирательной комиссии 590997-го участка округа №157....