Сколько жителей Сумщины проголосовали на выборах президента Голосование на Сумщине завершен. Все избирательные участки в Сумской закрылись вовремя.

По данным ЦИК по состоянию на 20.00 в Сумской проголосовали 64,46% от общего числа избирателей.

Голосование проходило на 1000 избирательных участках Сумщины. Чрезвычайных ситуаций, которые могли бы повлиять на ход проведения голосования и результаты выборов, не зафиксировано.

Лидирующие позиции по активности избирателей сохранили Недригайловский (70,35%), Липоводолинский (69,81%), Роменский (68,56%) районы и города Сумы (67,22%) и Глухов (66,07%).