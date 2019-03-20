По данным ЦИК, явка в шести округах Сумской области составила (в процентах):
- №157 (Ковпаковский и часть Заречного района Сум) – 67,46
- №158 (Заречный район Сум, Краснопольский, Белопольский, сумской районы) – 64,15;
- №159 (Глухов, Глуховский, Путивльский, Середино-Будский, Ямпольский районы, часть Кролевецкого, Конотопского, Шосткинского районов ) – 61,5;
- №160 (Конотоп, Шостка, часть Конотопского, Кролевецького, Шосткинского районов) – 61,8;
- №161 (Ромны, Буринский, Липоводолинский, Недригайловский, Роменский районы и часть Конотопского района) – 66,83;
- №162 (Лебедин, Ахтырка, Великописаревский, Лебединский, Ахтырский, Тростянецкий районы) – 64,27.
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