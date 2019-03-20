Явка избирателей на Сумщине на 20.00 На момент закрытия избирательных участков в Сумской области проголосовало 64,46 процентов избирателей, что немного выше, чем по Украине в целом(63,45%).

По данным ЦИК, явка в шести округах Сумской области составила (в процентах): - №157 (Ковпаковский и часть Заречного района Сум) – 67,46 - №158 (Заречный район Сум, Краснопольский, Белопольский, сумской районы) – 64,15; - №159 (Глухов, Глуховский, Путивльский, Середино-Будский, Ямпольский районы, часть Кролевецкого, Конотопского, Шосткинского районов ) – 61,5; - №160 (Конотоп, Шостка, часть Конотопского, Кролевецького, Шосткинского районов) – 61,8; - №161 (Ромны, Буринский, Липоводолинский, Недригайловский, Роменский районы и часть Конотопского района) – 66,83; - №162 (Лебедин, Ахтырка, Великописаревский, Лебединский, Ахтырский, Тростянецкий районы) – 64,27.