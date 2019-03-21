В Ромнах у ОИК образовалась полукилометровая очередь (видео) Наблюдатель ОПОРЫ сообщает, что в Ромнах у ОИК №161, где началась процедура приема избирательной документации, образовалась полукилометровая очередь.

Полиция оградила территорию вокруг и не пускает машины с УИК. В помещение могут заходить не более трех участковых комиссий. Люди на улице нервничают, пишет ОПОРА.

Очередь начинается на перекрестке возле дома культуры и заканчивается за углом соседней улицы. Территория вокруг ограждена. Машины с УИК не пропускают.

Некоторые представители комиссий пытаются пробираться окольными путями пешком. Люди устали и раздражены.

В середину помещения ОИК, которая расположена в городском доме культуры в центре города, пускают по три представителя УИК. Остальные люди находятся на улице. Это можно увидеть на видео, которое зафиксировал наблюдатель, находящийся у ОИК.

Арифметику входа в помещение объясняет неизвестный человек. Из контекста можно понять, что это один из членов окружной комиссии. Учитывая его объяснения, три человека выходят - три человека должны зайти. Он ссылается на постановление ЦИК, согласно которой можно разбирать только по одному мешку с бюллетенями, который сразу необходимо относить на проверку на сервере, после чего выносить на голосование.

По словам наблюдателя, люди, которые находятся на улице уже больше часа, нервные и утомлены. Некоторые говорят, что поедут домой и вернутся через некоторое время. Некоторые пытаются организовать очередь письменно - предлагает составить список.

По словам общественного омбудсмена по защите избирательных прав Гражданской сети ОПОРА в Сумской области Валентины Волик, подобная ситуация вероятно могла возникнуть из-за отсутствия четкого распределения обязанностей среди членов комиссии или низкого уровня знания избирательного законодательства в части организации работы по приему избирательной документации от УИК окружной избирательной комиссией.

Процедура приема и рассмотрение документов УИК окружной избирательной комиссией предусмотрена ст. 82 Закона Украины «О выборах Президента Украины» и начинается с того, что председатель ОИК принимает запечатанные пакеты с протоколами УИК о подсчете голосов на избирательном участке. В случае полной комплектности избирательных документов и целостности упаковки всех пакетов УИК, председателем или председательствующим на заседании распечатывается пакет с протоколом о подсчете голосов на избирательном участке и объявляются сведения, указанные в нем, также принимаются запечатанные пакеты с другими избирательными документами (ч. 4, 6 ст. 82 Закона). Важно, что каждый член ОИК имеет право осмотреть каждый пакет с документами (ч. 6 ст. 82 Закона). Время принятия ОИК протоколов от УИК о подсчете голосов избирателей на избирательном участке, перечень принятых избирательных документов и занесенные в протокол о подсчете голосов избирателей на избирательном участке сведения фиксируются в протоколе заседания ОИК (ч. 4 ст. 82 Закона).

Напомним: прием избирательной документации происходит в 6 окружных избирательных комиссиях в области. Привезти и сдать ее должным образом должны 1000 участковых комиссий, которые организовывали голосования 31 марта.