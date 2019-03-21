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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:46197

На Сумщине фейковый банкир обманул женщину на 13 тысяч гривен

Злоумышленник, представившись по телефону представителем банка, выведал у женщины конфиденциальную информацию, и похитил с банковского счета все ее деньги.

В Белопольское отделение полиции обратилась 46-летняя жительница пгт Николаевка и сообщила, что стала жертвой мошенничества. Как выяснилось, днем женщина получила на свой мобильный телефон сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Позвонив по номеру, указанному в смс, гражданка в разговоре с неизвестным мужчиной, который назвался представителем банка, сообщила ему CVV-код и другую конфиденциальную информацию, которая якобы была нужна для разблокировки карты. В результате злоумышленник мошенническим путем завладел чужими деньгами в сумме 13 260 гривен.

В действиях неизвестного усматриваются признаки уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители раз предостерегают граждан от совершения необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Помните: настоящий банковский работник никогда не будет по телефону проводить какие-то действия с вашим банковским счетом, и ни в коем случае не будет узнавать у вас номер карты, пин-код, CVV-код или выспрашивать любую другую конфиденциальную информацию. Так действуют мошенники. Поэтому не паникуйте, когда вдруг получите сообщение о «заблокированной карте», а попробуйте успокоиться и взять себя в руки. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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