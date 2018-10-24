За неделю городские власти не удосужились поменять микроурны в центре Сум

И.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко взял под козырек и обещал заменить урны. Однако, так как сроки поставлены не были, микроурны продолжают красоваться в центре города.
«Сумы. 8:30 утра. Аллея знаменитых сумских дегенеративных урн радостно фонтанирует мусором, провожая сонных граждан на работу», - написал на своей странице в Фейсбуке сумчанин Андрей Губин.
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