Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:09345

За неделю городские власти не удосужились поменять микроурны в центре Сум

Неделю назад мэр Сум Александр Лысенко, возмущенный объемами урн, установленных в Покровском сквере, дал поручение поставить там другие, более объемные.

И.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко взял под козырек и обещал заменить урны. Однако, так как сроки поставлены не были, микроурны продолжают красоваться в центре города.

«Сумы. 8:30 утра. Аллея знаменитых сумских дегенеративных урн радостно фонтанирует мусором, провожая сонных граждан на работу», - написал на своей странице в Фейсбуке сумчанин Андрей Губин.

Общество Урны

По тематике

В Сумах на урны потратят 80 тысяч
26.03.2019 10:48

В Сумах на урны потратят 80 тысяч

Скверы, парки и центральную часть Сум обустроят новыми урнами для мусора...

Мэр Сум раскритиковал мини-урны в центре города
25.03.2019 13:01

Мэр Сум раскритиковал мини-урны в центре города

Урны, появившиеся на прошлой неделе в Покровском сквере, вызвали немало нареканий как у сумчан, так и городского головы....

Урны вернутся на Чешку не раньше апреля
17.01.2019 12:32

Урны вернутся на Чешку не раньше апреля

Получила ответ сумских городских властей онлайн-петиция «Вернуть на озера Чеха урны»....

Сумчане требуют вернуть на озера Чеха урны
31.10.2018 10:56

Сумчане требуют вернуть на озера Чеха урны

С окончанием купального сезона с озера Чеха убрали установленные летом урны....

И так сойдет: мэр Сум дал отписку на петицию по поводу мусорки вокруг Чешки
24.10.2018 11:23

И так сойдет: мэр Сум дал отписку на петицию по поводу мусорки вокруг Чешки

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отсутствие мусорных контейнеров на озере Чеха и огромная мусорка»....

Новости

Выборы президента – 2019 (обновляется) 1
Вчера 12:19
На Сумщине полиция обеспечила правопорядок во время избирательного процесса
Сегодня 10:03
За кого проголосовали Сумы: 100% бюллетеней посчитаны
Сегодня 09:49
В Сумах начат прием заявок на городской конкурс молодежных проектов
Сегодня 09:46
За неделю городские власти не удосужились поменять микроурны в центре Сум
Сегодня 09:09
На Сумщине фейковый банкир обманул женщину на 13 тысяч гривен
Сегодня 08:46
Сумчане отличились на соревнованиях по спортивной аэробике в Португалии
Сегодня 08:09
В Ромнах у ОИК образовалась полукилометровая очередь (видео)
Сегодня 07:43
Явка избирателей на Сумщине на 20.00
Вчера 23:34
Сколько жителей Сумщины проголосовали на выборах президента
Вчера 22:24
В Сумах горела электрощитовая в 14-этажке (видео)
Вчера 22:15
В Сумах избиратель пытался съесть бюллетень (видео)
Вчера 22:03
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.