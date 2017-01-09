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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:46192

В Сумах начат прием заявок на городской конкурс молодежных проектов

С сегодняшнего дня, 1 апреля, стартует прием заявок на городской конкурс по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества в сфере работы с детьми и молодежью, для выполнения (реализации) которых будет предоставляться финансовая поддержка из городского бюджета на 2020 год.

Свои конкурсные предложения могут подавать институты гражданского общества, зарегистрированные в установленном порядке не позднее чем за двенадцать месяцев до объявления конкурса.

Институт гражданского общества может подавать на конкурс несколько конкурсных предложений.

Предельный объем финансирования за счет городского бюджета одной программы (проекта, мероприятия), подаваемого для участия в конкурсе, составляет 100 тыс. гривен.

Программы (проекты, мероприятия) институтов гражданского общества, представляемые для участия в конкурсе, должны соответствовать перечню приоритетных задач:

- утверждения патриотизма, духовности, нравственности и общечеловеческих жизненных ценностей у молодежи;

- формирование и пропаганда у молодежи здорового и безопасного образа жизни;

- создание условий для интеллектуального самосовершенствования молодежи, творческого развития личности, досуга молодежи;

- развитие неформального образования - осуществление мероприятий, направленных на приобретение молодыми людьми знаний, навыков вне системы образования;

- занятость молодежи - создание и осуществление мероприятий, направленных на трудоустройство молодежи (обеспечение первичной и вторичной занятости и самозанятости молодежи).

Прием документов продлится с 1 апреля по 20 сентября 2019 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13:00 до 16:00 по адресу: ул. Харьковская, 35, каб. 204.

Конкурс будет завершен в течение 15 дней после утверждения городского бюджета на 2020 год.

Консультации по заполнению документов можно получить по телефонам: 70-05-17 и 70-05-13.

Более подробно об условиях конкурса по ссылке.

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