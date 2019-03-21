За кого проголосовали Сумы: 100% бюллетеней посчитаны

На сайте ЦИК проявилась информация о 100%-ной обработке бюллетеней на данном округе.
Всего проголосовали 113568 избирателей. 35,30% из них отдали голоса за Владимира Зеленского, 15,67% - за Юлию Тимошенко, 13,75% - за Петра Порошенко. На 4-м месте - Игорь Смешко (10,21%) , на пятом - Юрий Бойко (7,71%).
Всего по области обработано 57,10% бюллетеней, по Украине - 57,46%. В масштабах страны на данный момент Владимир Зеленский набирает 30,28% голосов, Петр Порошенко 16,49%, Юлия Тимошенко - 13.08%.
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