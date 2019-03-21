На Сумщине полиция обеспечила правопорядок во время избирательного процесса

Явка граждан на избирательных участках по предварительным данным составила почти 65%, охрану и сопровождение бюллетеней обеспечили более полутора тысяч сотрудников полиции.
Кроме обеспечения общественного порядка на избирательных участках и на улицах населенных пунктов, полиция работала над раскрытием преступлений. Работники полиции за минувшие сутки раскрыли грабеж, одно мошенничество, две кражи, выявили факт незаконного оборота наркотиков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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