На Сумщине полиция обеспечила правопорядок во время избирательного процесса В день выборов полиция зарегистрировала 91 событие, связанное с избирательным процессом.

Явка граждан на избирательных участках по предварительным данным составила почти 65%, охрану и сопровождение бюллетеней обеспечили более полутора тысяч сотрудников полиции.

Кроме обеспечения общественного порядка на избирательных участках и на улицах населенных пунктов, полиция работала над раскрытием преступлений. Работники полиции за минувшие сутки раскрыли грабеж, одно мошенничество, две кражи, выявили факт незаконного оборота наркотиков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.