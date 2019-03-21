Еще один округ на Сумщине посчитал голоса: кто победил? Согласно данным ЦИК, все голоса посчитаны на ТИО № 160 (Конотоп, Шостка).

Выиграл выборы в этом округе Владимир Зеленский (который лидирует и в целом по украине) – 34,5% (28344 голоса). Второе место занял Юрий Бойко – 14,86% (12208), третье – Юлия Тимошенко – 12,1% (9946), дальше – Игорь Смешко – 10,46% (8595), Петр Порошенко – 8,19% (6729), Олег Ляшко – 6,06% (4984), Анатолий Гриценко – 5,76% (4733), Александр Вилкул – 3,23% (2658)… Остальные - меньше процента.

В целом по Украине (подсчитано 61,15% протоколов) лидирует Владимир Зеленский – 30,38 % (3347973 голоса), дальше – Петр Порошенко – 16,38% (1805110), Юлия Тимошенко – 13,08% (1441251), Юрий Бойко – 11,58% (1276495)…