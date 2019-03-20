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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41187

Прогноз погоды на Сумщине на середину недели

После солнечных выходных, в понедельник погода еще порадует жителей Сумщины теплом.

Но уже со вторника антициклон с центром над странами Балтии, принесет холодный воздух с северо-востока, ожидается снижение температуры и порывистый ветер, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

2 апреля - без существенных осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3 .. + 2ºС, днем +5 .. + 10ºС.

3-4 апреля - без существенных осадков, ветер северный 7-12 м/с, температура ночью -4 .. + 1ºС, днем +4 .. + 9ºС.

Общество Прогноз погоды

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«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
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20:30 — 55 грн.
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«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
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12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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