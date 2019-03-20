Прогноз погоды на Сумщине на середину недели

Но уже со вторника антициклон с центром над странами Балтии, принесет холодный воздух с северо-востока, ожидается снижение температуры и порывистый ветер, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
2 апреля - без существенных осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3 .. + 2ºС, днем +5 .. + 10ºС.
3-4 апреля - без существенных осадков, ветер северный 7-12 м/с, температура ночью -4 .. + 1ºС, днем +4 .. + 9ºС.
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