В Сумах прошел конкурс «Волшебные краски Сумщины» В Сумах прошел конкурс для творчески одаренных детей и подростков «Волшебные краски Сумщины».

К участию в уже традиционном конкурсе, который состоялся в Сумском областном центре внешкольного образования и работы с талантливой молодежью, присоединились 70 юных мастеров, которые демонстрировали свои умения в номинациях «Роспись», «Народная кукла», «Вытынанка», «Вышивка», «Плетение из природных материалов», «Декоративная роспись», «Керамика», «Ткачество».

Жюри конкурса отметило высокий уровень исполнительского мастерства участников мероприятия. Гран-при конкурса в номинации «Вышивка» получила воспитанница Сумского районного Дома детей и юношества Ирина Чех; в номинации «Ткачество» - воспитанница Ахтырского районного центра детского и юношеского творчества Мария Пономаренко; в номинации «Роспись» - воспитанница Областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью Евгения Винниченко; в номинации «Плетение из природных материалов» - воспитанник Конотопской общеобразовательной санаторной школы-интерната I-II ступеней Евгений Дроздовский; в номинации «Декоративная роспись» - воспитанница Коммунального учреждения внешкольного образования Тростянецкой городского совета «Дворец детей и юношества» Аня Субота.

Кроме того, в рамках конкурса проведена выставка композиционных работ воспитанников учреждений дополнительного образования. Гран-при получили воспитанники образцового творческого объединения «Флористические краски» областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью.

Также состоялись мастерские, заседание в формате «круглого стола» с участием членов жюри, руководителей кружков.