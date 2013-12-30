В Сумах прошел конкурс «Волшебные краски Сумщины»

К участию в уже традиционном конкурсе, который состоялся в Сумском областном центре внешкольного образования и работы с талантливой молодежью, присоединились 70 юных мастеров, которые демонстрировали свои умения в номинациях «Роспись», «Народная кукла», «Вытынанка», «Вышивка», «Плетение из природных материалов», «Декоративная роспись», «Керамика», «Ткачество».
Жюри конкурса отметило высокий уровень исполнительского мастерства участников мероприятия. Гран-при конкурса в номинации «Вышивка» получила воспитанница Сумского районного Дома детей и юношества Ирина Чех; в номинации «Ткачество» - воспитанница Ахтырского районного центра детского и юношеского творчества Мария Пономаренко; в номинации «Роспись» - воспитанница Областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью Евгения Винниченко; в номинации «Плетение из природных материалов» - воспитанник Конотопской общеобразовательной санаторной школы-интерната I-II ступеней Евгений Дроздовский; в номинации «Декоративная роспись» - воспитанница Коммунального учреждения внешкольного образования Тростянецкой городского совета «Дворец детей и юношества» Аня Субота.
Кроме того, в рамках конкурса проведена выставка композиционных работ воспитанников учреждений дополнительного образования. Гран-при получили воспитанники образцового творческого объединения «Флористические краски» областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью.
Также состоялись мастерские, заседание в формате «круглого стола» с участием членов жюри, руководителей кружков.
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