Сумчанам, ухаживающим за больными детьми, добавили денег с нового года

На этом акцентировала внимание заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания областного координационного совета по решению вопросов лиц с инвалидностью.
Она проинформировала участников заседания о нововведениях в законодательстве о предоставлении отдельных видов государственной помощи, подробно остановившись на вопросе социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми.
«С 1 января этого года Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми» от 3 июля 2018 года № 2476-VIII внесены изменения в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» в части оказания помощи лицам, которые ухаживают за больными детьми. Эта норма вступила в силу с 1 января», - сообщила Людмила Мусияка.
Такая помощь предоставляется ежемесячно в размере, соответствующем прожиточному минимуму для нетрудоспособного лица (1497 гривен). Для ее назначения необходимо предоставить копию паспорта, идентификационного кода и справку о правах на ребенка (если это опекун). Также, еще одним из необходимых для назначения документов является справка о заболевании ребенка тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, редким орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острым или хроническим заболеванием почек IV степени, о том, что ребенок получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, выданная лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения.
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