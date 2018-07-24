Сумчанам, ухаживающим за больными детьми, добавили денег с нового года С 1 января правительство усиливает помощь лицам, ухаживающим за больными детьми.

На этом акцентировала внимание заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания областного координационного совета по решению вопросов лиц с инвалидностью.

Она проинформировала участников заседания о нововведениях в законодательстве о предоставлении отдельных видов государственной помощи, подробно остановившись на вопросе социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми.

«С 1 января этого года Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми» от 3 июля 2018 года № 2476-VIII внесены изменения в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» в части оказания помощи лицам, которые ухаживают за больными детьми. Эта норма вступила в силу с 1 января», - сообщила Людмила Мусияка.

Такая помощь предоставляется ежемесячно в размере, соответствующем прожиточному минимуму для нетрудоспособного лица (1497 гривен). Для ее назначения необходимо предоставить копию паспорта, идентификационного кода и справку о правах на ребенка (если это опекун). Также, еще одним из необходимых для назначения документов является справка о заболевании ребенка тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, редким орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острым или хроническим заболеванием почек IV степени, о том, что ребенок получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, выданная лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения.