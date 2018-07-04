Сумчанам напоминают детали монетизации субсидий

В частности: пенсионерам осуществляется выплата Пенсионным фондом Украины вместе с пенсией; лицам, которые не получают пенсию, - АО «Ощадбанк».
В департаменте социальной защиты населения отмечают, что в случае возникновения разногласий в персональных данных, что делает невозможным получение жилищной субсидии в наличной форме в АО «Ощадбанк», необходимо обратиться с заявлением для внесения корректировки к координатору - кабинеты № 135 или № 104, рабочие места № 1, № 3 по адресу: ул. Харьковская, 35.
Кроме того, обращают внимание горожан, что лицам, которые обратились за назначением субсидии с января 2019 года, субсидия выплачивается в денежной форме путем перечисления средств на счет для выплаты жилищных субсидий, АО «Ощадбанк» самостоятельно рассчитываться с поставщиками коммунальных услуг и сразу будет информировать SMS-сообщением граждан о том, сколько им осталось доплатить за коммунальные услуги. Сообщение о назначении жилищной субсидии можно получить в кабинете № 104, рабочие места № 1, № 3 по адресу: ул. Харьковская, 35.
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