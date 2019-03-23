Путивльщина проголосовала за Бойко Результаты выборов президента Украины по Путивльскому району опубликовал на своей странице в Фейсбуке глава Путивльской райгосадминистрации Евгений Южаков.

«Результаты выборов по Путивльского района - Бойко – 34,5% ,Зеленский – 26,1%, Ю.Тимошенко – 10,5%, Ляшко – 8,6%, Порошенко – 5,6%, Вилкул – 5,3%. Все остальные – 5,9%. Явка была 60%. Ждем окончательных итогов и второй тур», - написал чиновник.