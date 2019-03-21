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Тростянчанину, убившему и сжегшему собутыльника, выбрали меру пресечения

По ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения мужчине, который лишил жизни своего товарища, а затем сжег его труп.

«В пятницу, 29 марта, по ходатайству Ахтырской местной прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог подозреваемому, который ударил ножом своего товарища, а затем сжег его тело», - рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков.

Напоминаем, что 26 марта 2019 года, в Тростянецкий отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении своего 41-летнего сына. Женщина рассказала, что последний раз видела его 6 марта текущего года. Тогда он вместе с товарищем распивали у них дома спиртные напитки, после чего мужчины ушли продолжать застолье уже к знакомому. Зная привычки своего сына, женщина некоторое время не волновалась и не сообщала о его исчезновении. Однако, когда сын не вернулся и не выходил на связь в течение 20 дней, она обратилась в полицию.

Сотрудники полиции безотлагательно начали поиски пропавшего. Поскольку последний, с кем видела мать сына, был его товарищ, то его первого и посетили полицейские. Мужчина заверил, что не знает нынешнего местонахождения пропавшего, так как на следующий день он от него ушел. Мужчина заметно нервничал и был не убедительным. Опытные полицейские сразу поняли, что он говорит неправду. Для выяснения обстоятельств мужчину пригласили в отделение полиции, где его допросили с применением полиграфа. Прибор подтвердил подозрения полицейских - допрошенный причастен к исчезновению. Только после этого тот признался, что между ним и пропавшим возникла ссора, во время которой он ударил своего оппонента ножом. А затем, чтобы скрыть следы преступления, сжег тело во дворе, а через несколько дней вынес и выбросил его в лесопосадке недалеко от дома.

45-летнему задержанному сообщено о подозрении. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. 27 марта 2019 сотрудниками прокуратуры и полиции проведен следственный эксперимент с подозреваемым, во время которого он показал орудие убийства и обгоревшее тело потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Мера пресечения Под стражу Тростянецкий район Убийство

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