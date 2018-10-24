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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09266

Сумчан приглашают посмотреть на юных кинологов

Во вторник, 2 апреля, в 12:00, в детском парке «Сказка» в г. Сумы пройдут мероприятия, посвященные Дню кинологической службы Национальной полиции Украины.

Вниманию зрителей будут представлены интересные выступления инспекторов-кинологов и их четвероногих питомцев. Служебные собаки продемонстрируют свои умения задерживать преступника, искать спрятанные предметы, выявлять запрещенные вещества и оружие, а также покажут навыки по курсу послушания.

Свои умения по дрессуре домашних любимцев зрителям представят участники кружка «Юный кинолог» под руководством наставника, специалиста КЦ ГУНП в области Натальи Шинкаревой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
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«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
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«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
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12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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