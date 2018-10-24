Сумчан приглашают посмотреть на юных кинологов Во вторник, 2 апреля, в 12:00, в детском парке «Сказка» в г. Сумы пройдут мероприятия, посвященные Дню кинологической службы Национальной полиции Украины.

Вниманию зрителей будут представлены интересные выступления инспекторов-кинологов и их четвероногих питомцев. Служебные собаки продемонстрируют свои умения задерживать преступника, искать спрятанные предметы, выявлять запрещенные вещества и оружие, а также покажут навыки по курсу послушания.

Свои умения по дрессуре домашних любимцев зрителям представят участники кружка «Юный кинолог» под руководством наставника, специалиста КЦ ГУНП в области Натальи Шинкаревой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.