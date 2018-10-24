Сумчан приглашают посмотреть на юных кинологов

Вниманию зрителей будут представлены интересные выступления инспекторов-кинологов и их четвероногих питомцев. Служебные собаки продемонстрируют свои умения задерживать преступника, искать спрятанные предметы, выявлять запрещенные вещества и оружие, а также покажут навыки по курсу послушания.
Свои умения по дрессуре домашних любимцев зрителям представят участники кружка «Юный кинолог» под руководством наставника, специалиста КЦ ГУНП в области Натальи Шинкаревой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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