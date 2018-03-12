Заключенных будут кормить говядиной, купленной по завышенной цене у экс-начальника Сумской колонии

Об этом пишету Наші гроші со ссылкой на систему «Прозорро».
В этом году поставят 1051 т замороженной говядины на костях первого сорта в блоках по ГСТУ 46.019-2002 или техусловиям с не худшими показателями по 130 грн за килограмм.
В феврале военная часть 1471 ГНСУ заказала другой фирме замороженную говядину в блоках по ГСТУ 46.019-2002 по 103-110 грн/кг, что в среднем на четверть дешевле.
Кроме того, в марте Госрезерв заказал другой фирме замороженную говядину в полутушах в полтора раза дешевле - по 78 грн/кг, а Минобороны почти вдвое дешевле - по 68 грн/кг.
Победитель «Кариота» принес два аналогичных договора с ЧП Голубенко Татьяна Анатольевна и ООО «Имекс Роут», заключенные 12 января, то есть после объявления тендера и перед подачей тендерного предложения. По ним он поставил всего 100 кг блочной говядины первого сорта по ГСТУ 46.019-2002 либо не хуже ТУ по 139 грн/кг.
Сейчас предусмотрена оплата в течение 60 банковских дней после поставки и исполнения в размере 5%. Остаточный срок хранения товара должен составлять не менее 5 месяцев. Цена сделки на 0,3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 136,63 млн грн.
ООО «Актив Компани» не допустили к аукциону из-за отсутствия подписанного проекта договора, гарантийного письма о невключении в цену расходов на представление предложения, доверенности на подписанта банковской гарантии и записи об ознакомлении на приказе о назначении уполномоченного по антикоррупционной программе. Фирма обжаловала недопуск к торгам в АМКУ, но админколегия признала отклонение на этих основаниях правомерным.
Учредителями киевской «Кариота» является киевляне Александр Горбовский и Игорь Анатольевич Мироненко, родившийся в 1966 году в Сумской области. Мироненко ранее был прописан в Сумах по ул. Роменская, д. 110, кв. 17, где находится ГУ «Сумская исправительная колония (№116)», начальником которой он работал в двухтысячных годах.
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