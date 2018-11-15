У сумських бібліотеках пройшов Всеукраїнський тиждень дитячого читання

Всеукраїнський тиждень дитячого читання має давні традиції та сьогодні набуває особливого змісту для кожного учасника, адже в час інтенсивного розвитку інформаційних технологій та швидкого інтернету, надзвичайно важливо зберегти в дітях любов до читання.

Головною метою цьогорічного заходу, який проходив під гаслом «Нам книга відкриває світи!», було залучення маленьких сумчан до читання, підвищення рівня їх читацької активності.

Так в бібліотеці-філії № 6 відкрився Тиждень книжково–бібліотечними пригодами «Подорожуємо на острів Почитайликів», де пройшли цікаві вікторини, літературні перегони на знання книжок та конкурс на кращого Почитайлика. Протягом Тижня юних користувачів чекало багато цікавого, зокрема складання пазлів на швидкість, book–арт–релакс з улюбленими казками розмальовками та смачні призи.

До бібліотеки-філії № 2 на свято книги «Бібліоекспрес із подарунків і чудес» завітали учні школи № 6 та спеціальної школи. Цікаві запитання, веселі жарти, вікторини, кросворди зацікавили присутніх на святі і подарували чудовий настрій та незабутні емоції.

Урочисто стартував у бібліотеці-філії № 3 ім. О. Столбіна Тиждень дитячої та юнацької книги. На читацьке фан-патіо «Впусти книгу в серце» були запрошені студенти другого курсу Сумського машинобудівного коледжу та сумські поети й музиканти. Крім того, в рамках заходу на присутніх чекали вежа книжкових рекордів, читацький бук-слем «Я читаю – ти читаєш», літературний круїз «Кожна книга – це країна», тощо.

Цьогорічна книжкова феєрія в бібліотеці-філії № 7 відкрилась великим святом – зустріччю «Нам книга відкриває світ», яка зібрала всіх охочих діточок молодшого шкільного віку. Презентації, ігри, знайомство з казковими героями, поетичні читання, нагородження кмітливих та активних, фото на згадку – підготували працівники бібліотеки для малечі.

Літературне свято «Нам книга відкриває всі світи» та літературну подорож «Книжкова країна чарівна у гості нас чекає» організували в бібліотеці-філії № 14 для учнів школи № 23.

А в бібліотеці-філії № 4 молодших школярів посвятили в читачі. Першокласники НВК № 16 отримали читацькі квитки. Королева Книжкового королівства влаштувала для них справжнє свято з іграми, вікторинами, розвагами. Склавши три магічних слова «БІБЛІОТЕКА», «ЧИТАЧ», «КНИГА», першокласники дали обіцянку читача.