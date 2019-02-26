Адвокат мэра Сум, которого судят за коррупцию, заявила отвод судье Сегодня, 1 апреля, в Заречном райсуде состоялось рассмотрение админпротокола относительно городского головы Сум Александра Лысенко.

В начале заседания защитник мэра заявила отвод судье. По ее словам, непонятно почему все 14 протоколов, объединенных в одно производство, рассматривает один судья, ведь имеются другие судьи соответствующей специализации. До решения заявленного отвода суд отложил рассмотрение дела и оставил ранее определенную дату следующего заседания - 2 апреля в 13:40, пишет sumy.today.