Адвокат мэра Сум, которого судят за коррупцию, заявила отвод судье

В начале заседания защитник мэра заявила отвод судье. По ее словам, непонятно почему все 14 протоколов, объединенных в одно производство, рассматривает один судья, ведь имеются другие судьи соответствующей специализации. До решения заявленного отвода суд отложил рассмотрение дела и оставил ранее определенную дату следующего заседания - 2 апреля в 13:40, пишет sumy.today.
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