Больницы на Сумщине закупают автомобили для семейных врачей В частности, сейчас машины приобрели Ямпольская ЦРБ и Тростянецкий центр первичной медицинской помощи.

6 апреля исполняется первый год Тростянецкому центра первичной медицинской помощи, созданному в рамках реализации медицинской реформы. За это время размер медицинской субвенции увеличился почти вдвое, ведь врачи подписали соглашения на обслуживание с 70% жителей громады. Заключено соглашение с Национальной службой здравоохранения, которая перечисляет средства за каждого пациента, подписал декларацию. Это и дало возможность приобрести авто стоимостью около 500 тыс. грн.

«Старым автомобилям скорой помощи в Тростянецком центре первичной медицинской помощи (бывший Железнодорожной больницы) где-то по 30 лет. Даже обновить их не могли, так как ранее средств хватало только на заработную плату персонала», - отметила руководитель центра Светлана Лобода.

Автомобиль полноприводный, экономно использует топливо. Его покупка состоялась через тендер за счет медицинской субвенции и софинансирования Тростянецким городским советом.

Также положительные изменения вследствие медицинской реформы уже увидели в Ямполе. В Ямпольской ЦРБ приобретен автомобиль для семейных врачей, стоимость которого 323 тыс. грн.

На новых автомобилях врачи смогут беспрепятственно осуществлять выезды к пациентам не только по городу, но и в сельской местности, организовывать там профильные приемы людей в ФАПах и ФП. В случае необходимости, быстро и с комфортом доставлять больного в больницу.