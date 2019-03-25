Еще один округ на Сумщине посчитал все бюллетени Согласно данным ЦИК, в округе № 159 (Глухов, Ямполь, Середина-Буда, Кролевец) обработана 100% протоколов с УИК.

Как и по всей Сумщине, первое место занимает Владимир Зеленский – 28,9% (23714 голосов), второй – Юрий Бойко - 20,98% (16825), третья – Юлия Тимошенко - 15,58% (12497), дальше – Олег Ляшко – 9,56% (7667), Петр Порошенко – 7,85% (6299), Игорь Смешко – 5,54 % (4444), Анатолий Гриценко – 3,85% (3094), Александр Вилкул – 2,9% (2332)…

На Сумщине уже посчитаны голоса на трех из шести округах: Сумском, Шосткинско-Конотопском и Глуховском. На подходе (99,47%) округ с центром в Белополье, в округе № 162 (Ахтырка) посчитано 75,29% голосов, отстает роменский округ (№ 161) – там посчитали пока всего 54,01% голосов.