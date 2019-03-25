Полиция поймала роменчанина, разбиравшего металлическую крышу Работники полиции охраны застали мужчину за демонтажем металлической крыши, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Происшествие произошло в Ромнах, около 19:00. Курсируя на служебной машине по определенному маршруту, инспекторы взвода реагирования батальона полиции охраны заметили на крыше бывшей швейной фабрики неизвестного, который срывал и сбрасывал вниз куски металлической крыши.

Инспекторы подъехали к зданию и приказали мужчине спуститься с крыши. Тот явно растерялся, не надеясь увидеть правоохранителей, но быстро слез. Мужчину опросили - это оказался местный, ранее судимый житель райцентра.

«Скорее всего, он вышел на «промысел», думая, что вся полиция задействована на охране избирательных участков и правопорядка в городе, - комментирует ситуацию младший инспектор взвода реагирования №2 батальона Управления полиции охраны Сумской области старший сержант полиции Руслан Баленко. - Однако, очевидно, просчитался. Мы вызвали следственно-оперативную группу Роменского райотдела полиции, и теперь с задержанным общаются следователи, выясняя мотивы и обстоятельства совершенного».