Полиция поймала роменчанина, разбиравшего металлическую крышу

Происшествие произошло в Ромнах, около 19:00. Курсируя на служебной машине по определенному маршруту, инспекторы взвода реагирования батальона полиции охраны заметили на крыше бывшей швейной фабрики неизвестного, который срывал и сбрасывал вниз куски металлической крыши.
Инспекторы подъехали к зданию и приказали мужчине спуститься с крыши. Тот явно растерялся, не надеясь увидеть правоохранителей, но быстро слез. Мужчину опросили - это оказался местный, ранее судимый житель райцентра.
«Скорее всего, он вышел на «промысел», думая, что вся полиция задействована на охране избирательных участков и правопорядка в городе, - комментирует ситуацию младший инспектор взвода реагирования №2 батальона Управления полиции охраны Сумской области старший сержант полиции Руслан Баленко. - Однако, очевидно, просчитался. Мы вызвали следственно-оперативную группу Роменского райотдела полиции, и теперь с задержанным общаются следователи, выясняя мотивы и обстоятельства совершенного».
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