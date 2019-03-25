В Белополье посчитали голоса избирателей Согласно данным ЦИК, в округе № 158 (Белополье, Сумской, Краснопольский районы) обработано 100% протоколов с УИК.

Больше всего голосов набрал Владимир Зеленский – 34,4%, второе место у Юлии Тимошенко – 17,84%, третье – у Петра Порошенко – 11,95%, Юрий Бойко – 7,98%, Игоря Смешко – 7,96%, Олег Ляшко – 7,4%, Анатолий Гриценко – 5,45%, Александр Вилкул – 1,87%.

В Сумской области еще два округа не посчитали голоса: № 161 (Ромны) – 56,69%, № 162 (Ахтырка) – 78,82%.

в целом по Украине посчитано 84,14% протоколов. Лидирует по-прежнему Владимир Зеленский – 30,34%, второй – Петр Порошенко – 16,02%, третья – Юлия Тимошенко – 13,28%...