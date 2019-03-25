Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15353

В Белополье посчитали голоса избирателей

Согласно данным ЦИК, в округе № 158 (Белополье, Сумской, Краснопольский районы) обработано 100% протоколов с УИК.

Больше всего голосов набрал Владимир Зеленский – 34,4%, второе место у Юлии Тимошенко – 17,84%, третье – у Петра Порошенко – 11,95%, Юрий Бойко – 7,98%, Игоря Смешко – 7,96%, Олег Ляшко – 7,4%, Анатолий Гриценко – 5,45%, Александр Вилкул – 1,87%.

В Сумской области еще два округа не посчитали голоса: № 161 (Ромны) – 56,69%, № 162 (Ахтырка) – 78,82%.

в целом по Украине посчитано 84,14% протоколов. Лидирует по-прежнему Владимир Зеленский – 30,34%, второй – Петр Порошенко – 16,02%, третья – Юлия Тимошенко – 13,28%...

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Результаты выборов президента Украины по Путивльскому району опубликовал на своей странице в Фейсбуке глава Путивльской райгосадминистрации Евгений Южаков....

В Ахтырке избиратель назвал кандидатов своими именами (фото)
Сегодня 12:14

В Ахтырке избиратель назвал кандидатов своими именами (фото)

Избиратель округа №162 с центром в Ахтырке решил оригинально заполнить бюллетень....

Еще один округ на Сумщине посчитал голоса: кто победил?
Сегодня 10:27

Еще один округ на Сумщине посчитал голоса: кто победил?

Согласно данным ЦИК, все голоса посчитаны на ТИО № 160 (Конотоп, Шостка)....

Сегодня 10:03

На Сумщине полиция обеспечила правопорядок во время избирательного процесса

В день выборов полиция зарегистрировала 91 событие, связанное с избирательным процессом....

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Сегодня 16:27
В Белополье посчитали голоса избирателей
Сегодня 16:15
В Украине стартует международный конкурс Social Impact Award
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Еще один округ на Сумщине посчитал все бюллетени
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Сегодня 14:29
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Итоги 1 тура выборов. Люди выбрали свежий ветер после многолетнего удушья ®
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В Сумах уровень заболеваемости болезнью Лайма в 4 раза выше среднеукраинского
Сегодня 11:25
В день голосования на Сумщине нарушения допускали и члены участковых избирательных комиссий, и сами избиратели
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29.03.2019 17:56
«АТБ»: у центрі уваги – розвиток власних торгових марок
28.03.2019 16:44
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27.03.2019 09:49
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«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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