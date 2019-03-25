В среду в Сумах собираются отключить эфирное ТВ 3 апреля запланировано отключение от электроснабжения Сумской телебашни Концерна РРТ.

Задолженность Сумской радиотелевизионной передающей станции Сумского филиала Концерна РРТ за потребленную в январе-феврале электроэнергию составляет более 262 тысяч гривен. В связи с этим снабжающая компания ООО «Энера Сумы» подала к оператору системы распределения ПАО «Сумыоблэнерго» заявку на отключение объекта от электроснабжения.

По обращению ООО «Энера Сумы», 19 марта 2019 года Сумской филиал Концерна РРТ в Сумах получил от ПАО «Сумыоблэнерго» предупреждение о прекращении электроснабжения.

В соответствии с требованиями Правил розничного рынка электрической энергии отключение объекта должен состояться 3 апреля 2019 года. Если потребитель оплатит задолженность, которая возникла за 3 месяца подряд, то запланировано обесточивание отменится.

Учитывая отсутствие оплаты за потребленную в марте электроэнергию, общая задолженность СФ Концерна РРТ в Сумах составляет более 337 000 гривен.

Руководство ООО «Энера Сумы» обращается к потребителю с просьбой найти средства для уплаты долга, чтобы жители Сумщины не остались без радио и телевидения.

Напомним, что на 28 марта текущего года было запланировано отключение Сумского филиала Концерна РРТ в Шостке. Потребитель частично оплатил долг, поэтому обесточивание не произошло. Вместе с тем, энергетики отмечают, что только стопроцентная оплата за потребленную электроэнергию гарантирует бесперебойное электроснабжение.

Белопольская и Тростянецкий РТПС рассчитались за электроэнергию, потребленную в январе и феврале текущего года. Сейчас они должны заплатить за март более 171 000 гривен и более 167 000 гривен соответственно, сообщает сайт энергокомпании.