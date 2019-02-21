На Сумщине будут судить распильщиков, укравших 200 тысяч на ремонт школьной крыши На Сумщине будут судить директора ООО и инженера по техническому надзору. За служебной халатности одного другой присвоил 200 тыс грн при ремонте кровли школы

Прокуратурой Сумской области утвержден и 30 марта 2019 года направлен в суд обвинительный акт в отношении директора ООО и инженера по техническому надзору, из-за преступных действий одного и бездействия другого нанесен ущерб Николаевской специализированной школе I-III ступеней.

Как уже сообщалось, в ночь с 7 на 8 мая 2018 года порывом ветра сорвало недавно отремонтированную крышу в местной школе. Прокуратурой было безотлагательно начато уголовное производство по факту возможного присвоения средств при ремонте кровли.

В ходе следствия, проведенного следственным управлением полиции, установлено, что обществом с ограниченной ответственностью и школой в 2017 году был заключен договор о выполнении работ по капитальному ремонту здания. На основании составленных и подписанных руководителем ООО актов выполненных строительных работ и справок об их стоимости на банковский счет исполнителя перечислены средства, в том числе и за ремонт кровли.

В то же время, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, исполнителем в официальных документах были завышены объемы использованных материалов и выполненных работ только по капитальному ремонту крыши на сумму почти 200 тыс. грн.

Действия директора ООО квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Вместе с тем, на скамье подсудимых оказался главный специалист отдела технического надзора в строительстве и сметно-договорных отношений УКСа Сумской ОГА, который осуществлял технический надзор во время ремонта указанного объекта. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Справка: директору ООО грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Инженеру грозит штраф от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.