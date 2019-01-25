В Сумах суд будет рассматривать дело по факту повреждения междугородних маршруток

В судебное заседание на явился один из обвиняемых и пострадавшие. Подготовительное судебное заседание отложено на 11 часов 7 мая.
Напомним: события произошли около 3:00 утра 3 октября 2018 года. Мужчин обвиняют в совершении хулиганских действий, выразившихся в повреждении шин автомобилей, которые находились на автостоянке по улице Набережной р. Стрелки и возле ТРЦ «Киев» в городе Сумы и использовались для осуществления междугородных перевозок. Тогда задержали три десятка человек, но отпустили.
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