В Сумах суд будет рассматривать дело по факту повреждения междугородних маршруток Сегодня, 1 апреля, отложено подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении четырех мужчин, обвиняемых в совершении хулиганства группой лиц (ч.2 ст. 296 УК Украины).

В судебное заседание на явился один из обвиняемых и пострадавшие. Подготовительное судебное заседание отложено на 11 часов 7 мая.

Напомним: события произошли около 3:00 утра 3 октября 2018 года. Мужчин обвиняют в совершении хулиганских действий, выразившихся в повреждении шин автомобилей, которые находились на автостоянке по улице Набережной р. Стрелки и возле ТРЦ «Киев» в городе Сумы и использовались для осуществления междугородных перевозок. Тогда задержали три десятка человек, но отпустили.