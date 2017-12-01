В Тростянце будут обсуждать переименования села с 600-летней историей Жителей Тростянецкой громады приглашают к участию в общественных слушаниях.

Темой общественных слушаний является обсуждение предложения о возврате исторического названия - Боголюбово - селу Заречное.

Мероприятие состоится 12 апреля в 14-00 в зале заседаний Тростянецкой городского совета.

Организаторы приглашают присоединиться к участию местных историков и краеведов, депутатов городского совета, глав уличных и домовых комитетов Тростянца и Заречненского старостинского округа, руководителей предприятий, учреждений, организаций города.

Напомним: и.о. Заречненского старосты Александр Миняйло привел интересные факты, обнародованные Институтом истории Украины НАН Украины, согласно которым упоминания о селе Боголюбово (ныне Заречное) берут начало с 1399 года. Именно в августе 1399 года, вблизи села Боголюбово, состоялось знаменательное историческое событие - битва на реке Ворскла, которая признана решающей в отношениях между Великим княжеством Литовским и Золотой Ордой.

«Десятки тысяч воинов из боярских и княжеских родов Украины, Беларуси и Литвы погибли на берегах Ворсклы... Эта битва вошла в историю как одна из самых массовых и кровавых битв эпохи средневековья. Она перечеркнула амбициозные планы Витовта, надолго лишив его возможности вести активную политику на востоке. Сокрушительное поражение в битве ослабило также политические позиции Великого княжества Литовского на международной арене, стало одной из главных причин восстановления польско-литовской унии», - говорится в справке Институт истории Украины НАН Украины.