Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:09274

В Тростянце будут обсуждать переименования села с 600-летней историей

Жителей Тростянецкой громады приглашают к участию в общественных слушаниях.

Темой общественных слушаний является обсуждение предложения о возврате исторического названия - Боголюбово - селу Заречное.

Мероприятие состоится 12 апреля в 14-00 в зале заседаний Тростянецкой городского совета.

Организаторы приглашают присоединиться к участию местных историков и краеведов, депутатов городского совета, глав уличных и домовых комитетов Тростянца и Заречненского старостинского округа, руководителей предприятий, учреждений, организаций города.

Напомним: и.о. Заречненского старосты Александр Миняйло привел интересные факты, обнародованные Институтом истории Украины НАН Украины, согласно которым упоминания о селе Боголюбово (ныне Заречное) берут начало с 1399 года. Именно в августе 1399 года, вблизи села Боголюбово, состоялось знаменательное историческое событие - битва на реке Ворскла, которая признана решающей в отношениях между Великим княжеством Литовским и Золотой Ордой.

«Десятки тысяч воинов из боярских и княжеских родов Украины, Беларуси и Литвы погибли на берегах Ворсклы... Эта битва вошла в историю как одна из самых массовых и кровавых битв эпохи средневековья. Она перечеркнула амбициозные планы Витовта, надолго лишив его возможности вести активную политику на востоке. Сокрушительное поражение в битве ослабило также политические позиции Великого княжества Литовского на международной арене, стало одной из главных причин восстановления польско-литовской унии», - говорится в справке Институт истории Украины НАН Украины.

Общество Переименование сел Тростянецкая ОТГ

По тематике

21.03.2019 15:01

На Сумщине хотят переименовать село с 700-летней историей

На заседании исполнительного комитета Тросятнецкого горсовета, 20 марта, было рассмотрено письмо и. о. старосты Заречненского старостинского округа, в котором говорится...

В Тростянецкой ОТГ открыли обновленные библиотеку и терапевтическое отделение
10.09.2018 11:35

В Тростянецкой ОТГ открыли обновленные библиотеку и терапевтическое отделение

День города в Тростянце в этом году ознаменовался знаковыми событиями для всей ОТГ: в городе открыли библиотеку и терапевтическое отделение...

Тростянец купил две маршрутки
29.03.2018 17:00

Тростянец купил две маршрутки

КП «Тростянецкоммунсервис» приобрело два новых автобуса «Рута» для осуществления пассажирских перевозок в пределах территории Тростянецкой ОТГ....

07.02.2018 12:00

В Тростянце отказались от родительских взносов в школах и детсадах

На покупку средств гигиены и моющие средства для учреждений образования Тростянецкой ОТГ потратили 66 тыс. грн....

Тростянецкая ОТГ - победитель всеукраинского конкурса
01.12.2017 08:46

Тростянецкая ОТГ - победитель всеукраинского конкурса

Подведены итоги шестого Всеукраинского конкурса «Лучшие практики местного самоуправления» в 2017 году, организатором которого является Министерство регионального развития, строительства и...

view counter
view counter

Статьи

Итоги 1 тура выборов. Люди выбрали свежий ветер после многолетнего удушья ®
Вчера 16:54
В Сумах уровень заболеваемости болезнью Лайма в 4 раза выше среднеукраинского
Вчера 11:25
В день голосования на Сумщине нарушения допускали и члены участковых избирательных комиссий, и сами избиратели
Вчера 07:38
Плата за газ. Как тормозят расследование
29.03.2019 17:56
«АТБ»: у центрі уваги – розвиток власних торгових марок
28.03.2019 16:44
Олег Ляшко в Ромнах: приехал, увидел, решил…
27.03.2019 16:43
Імпортні товари в «АТБ»: у чому секрет низьких цін?
27.03.2019 12:22
«Романтику» обещают открыть к осени, если хватит денег
27.03.2019 09:49
Весенние советы педиатра
27.03.2019 09:28
Римский дебют сумской художницы
26.03.2019 14:56
Закликаємо громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісі
26.03.2019 13:32
Отрицательный отбор: заметки по поводу 75-летия предприятия
25.03.2019 15:42
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.