В Сумах госэкоинспекция оштрафовала цирк За нарушение требований Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» оштрафован администратора цирка

В соответствии с Законами Украины «О животном мире», «Об охране окружающей природной среды», «О защите животных от жестокого обращения» (с внесенными изменениями), использование животного в корриде, создание и деятельность передвижных зверинцев, передвижных зоопарков и передвижных выставок диких животных, а также деятельность дельфинариев, не имеющих естественной морской воды на территории Украины запрещены.

Согласно Закону Украины «О защите животных от жестокого обращения»: Передвижной зверинец - это специально оборудованные некапитальные сооружения, временные помещения, транспорт, мобильные клетки, ограждения, другие передвижные конструкции, используемые учреждениями культуры, цирками, передвижными цирками, гастрольными центрами и другими лицами для содержания и транспортировки диких животных с целью их использования в цирковой, эстрадной, развлекательной деятельности (публичного и частного характера), а также для их публичной демонстрации, привлеченных я к показам, выставок, не имеющие научного значения.

Несмотря на запрет, владельцы передвижных цирков, выставок, зверинцев и др. пренебрегают нормами действующего законодательства и продолжают деятельность.

Стоит отметить, что привлечение к шоу-программам животных, которых изъяли из экосистемы, и принуждение к выполнению несвойственных им трюков, негативно влияет на детей, искажая их мировосприятие, воспитывая жестокость и подкрепляя негуманное отношение к живой природе. Воспитание детей должно происходить на примерах любви к животным, а не на жестокости и ложном представлении об отношениях между людьми и животными.

За нарушение требований Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» для виновных лиц предусмотрена уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность.

Руководствуясь ч. 2 статьи 89 и статьями 242-1, 283, 284 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьей 35 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», администратора цирка-шапито «Круиз», который осуществляет гастроли в г. Сумы, инспекцией привлечено к административной ответственности в размере 5100 грн, сообщает пресс-служба ведомства.