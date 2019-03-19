В Сумах городская галерея приглашает почувствовать «Дыхание весны»

Выставка «Дыхание весны» откроется 2 апреля в 17:00 и будет работать до 14 апреля.
Вход свободный (ул. Соборная, 27).
Студия батика была создана в 1997 году на базе Дворца детей и юношества преподавателем детской художественной школы Татьяной Сурковой. Сначала там занимались только дети, но с 2010 года принимают и взрослых.
Воспитанники студии осваивают и развивают техники горячего и холодного батика, ищут новые возможности изобразительной выразительности.
За годы своего существования студия воспитала немало мастеров, которые продолжают работать в технике батика как в Украине, так и в других странах мира.
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