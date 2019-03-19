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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:37189

В Сумах городская галерея приглашает почувствовать «Дыхание весны»

Городская галерея приглашает во вторник, 2 апреля, на открытие выставки работ авторской студии «Батик» Татьяны Сурковой.

Выставка «Дыхание весны» откроется 2 апреля в 17:00 и будет работать до 14 апреля.

Вход свободный (ул. Соборная, 27).

Студия батика была создана в 1997 году на базе Дворца детей и юношества преподавателем детской художественной школы Татьяной Сурковой. Сначала там занимались только дети, но с 2010 года принимают и взрослых.

Воспитанники студии осваивают и развивают техники горячего и холодного батика, ищут новые возможности изобразительной выразительности.

За годы своего существования студия воспитала немало мастеров, которые продолжают работать в технике батика как в Украине, так и в других странах мира.

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«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
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«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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