В Сумах городская галерея приглашает почувствовать «Дыхание весны» Городская галерея приглашает во вторник, 2 апреля, на открытие выставки работ авторской студии «Батик» Татьяны Сурковой.

Выставка «Дыхание весны» откроется 2 апреля в 17:00 и будет работать до 14 апреля.

Вход свободный (ул. Соборная, 27).

Студия батика была создана в 1997 году на базе Дворца детей и юношества преподавателем детской художественной школы Татьяной Сурковой. Сначала там занимались только дети, но с 2010 года принимают и взрослых.

Воспитанники студии осваивают и развивают техники горячего и холодного батика, ищут новые возможности изобразительной выразительности.

За годы своего существования студия воспитала немало мастеров, которые продолжают работать в технике батика как в Украине, так и в других странах мира.