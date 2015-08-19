В Сумах начали набор детей в первые классы Управление образования и науки информирует о том, что 1 апреля началось зачисление детей в первые классы школ города.

Заявления от родителей о зачислении детей в 1-й класс учебные заведения будут принимать до 31 мая.

В заявлениях необходимо сообщать о праве на первоочередное зачисление и реквизиты документа, подтверждающего проживание на территории обслуживания учебного заведения, и добавлять к ним копию свидетельства о рождении ребенка (при представлении копии предъявляется оригинал); оригинал или копию медицинской справки по форме первичной учетной документации № 086-1/о «Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра»; оригинал или копию заключения о комплексной (или повторной) психолого-педагогической оценке развития ребенка или выписку из протокола заседания психолого-медико-педагогической консультации для зачисления ребенка в инклюзивный или специальный класс (при наличии и по желанию одного из родителей ребенка с особыми образовательными потребностями).

До 1 июня включительно учебные заведения будут зачислять: всех детей по месту жительства на территории обслуживания учебного заведения (если оно подтверждено); детей, которые являются родными (усыновленными) братьями и / или сестрами детей, получающих образование в этом заведении; детей работников этого учебного заведения или выпускников дошкольного подразделения этого учебного заведения (при его наличии). Приоритетности в зачислении детей этих четырех категорий нет.

После 1 июня (в течение двух рабочих дней) обнародуют количество свободных мест, список претендентов на них, дату жеребьевки (с 5 по 10 июня), по результатам которого будут зачислять на свободные места.

До 15 июня выдадут приказы о зачислении в 1-й класс на основании жеребьевки.