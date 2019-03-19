У Сумах відкрилася виставка «Жіночий образ у дзеркалі часу» За традицією, щовесни Сумський обласний краєзнавчий музей презентує ретроспективну виставку «Жіночий образ у дзеркалі часу».

Цьогоріч увазі відвідувачів пропонуються унікальні експонати з фондів музею: жіноче вбрання й аксесуари, зразки косметичної продукції та предмети рукоділля кінця ХІХ – середини ХХ ст. Старовинні меблі та речі поєднуються в інтер’єрні композиції, створюючи атмосферу гостинності й затишку. Одним із тематичних акцентів виставки є колекція фоторобіт В’ячеслава Молошенка – члена Національної спілки фотохудожників України, фотокореспондента, який представив образи жінок Сумщини у різних ракурсах: професія, побут, родина, краса і любов. Виставка працює щоденно.