У Сумах відкрилася виставка «Жіночий образ у дзеркалі часу»

Цьогоріч увазі відвідувачів пропонуються унікальні експонати з фондів музею: жіноче вбрання й аксесуари, зразки косметичної продукції та предмети рукоділля кінця ХІХ – середини ХХ ст.
Старовинні меблі та речі поєднуються в інтер’єрні композиції, створюючи атмосферу гостинності й затишку.
Одним із тематичних акцентів виставки є колекція фоторобіт В’ячеслава Молошенка – члена Національної спілки фотохудожників України, фотокореспондента, який представив образи жінок Сумщини у різних ракурсах: професія, побут, родина, краса і любов.
Виставка працює щоденно.
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