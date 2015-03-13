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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине сжигание сухой травы привело к смертельным трагедиям

За четыре последних дня, во время сухой и ветреной погоды, на территории Сумской области зафиксированы пожары, которые привели к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

28 марта в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы из села Великий Бобрик Краснопольского района был доставлен 58-летний местный житель с многочисленными ожогами тела, конечностей и ягодиц. И хотя врачи сделали мужчине операцию и все, чтобы спасти его жизнь, гражданин умер в медицинском учреждении. Полицейские выяснили, что в тот день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина то ли специально, то ли случайно поджег сухую траву и сорняки на краю огорода. Огонь натколько быстро распространился, что мужчина не смог в силу своего состояния покинуть опасный участок, и, фактически сгорел заживо.

В воскресенье в селе Гавриловка Роменского района, на территории приусадебного участка по месту жительства, дочь обнаружила тело своей 83-летней матери. Установлено, что пожилая женщина, проголосовав на выборах, пришла домой, и начала наводить порядок в хозяйстве, сгребая и сжигая сухую траву. Так за работой и умерла - тело было обнаружено среди только что выжженной травы. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Убийство» Уголовного кодекса Украины и начала следствие.

А в пгт Свеса, что на Ямпольщине, на территории дачного массива вчера произошел пожар, в результате которого огнем было повреждено два кирпичных дачных домика, принадлежащих местным пенсионерам. К счастью, пожар быстро потушили, и люди здесь не пострадали. Причиной возгорания в дачном кооперативе тоже стал поджог сухой растительности неустановленным лицом.

Полиция напоминает гражданам о запрете сжигания сухой травы, сорняков, листьев на территории Украины. От таких поджогов ежегодно в стране гибнут люди, уничтожаются леса, здания, сельхозтехника, а еще разрушаются экосистемы. Природа испытывает колоссальные потери от поджогов лугов, полей, сухих камышей на болотах и торфяниках. Весной, от сжигания сухой растительности гибнет множество молодежи птиц и молодняк животных, полезных насекомых, уничтожаются целые экосистемы. Кроме того, если листья и трава не перегниют, то почва не получит все необходимые вещества. Будет не такой плодородной.

За такие поджоги человек может получить от 170 до 340 гривен штрафа, должностное лицо - от 850 до 1190 гривен. Если это будет в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, то штраф будет в размере от 340 до 680 гривен для обычных людей и от 1190 до 1700 для должностных лиц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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