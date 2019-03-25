На Сумщине будут судить организаторов производств спирта из стеклоомывателя Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направили в суд уголовное производство относительно организаторов трех незаконных производств этилового спирта из стеклоомывателя.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 28 ч.1, 2 ст. 204 УК Украины был установлен местный житель, который, вступив в преступный сговор с жителем Житомира, приобрел соответствующее оборудование и сырье, необходимое для изготовления спирта этилового, в том числе многофункциональный растворитель. Также они вместе арендовали нежилые помещения на территории области, где организовали незаконное производство: разливали и фасовали этиловый спирт без соблюдения санитарных норм, стандартов и правил гигиены.

Готовую продукцию незаконно хранили и транспортировали с целью дальнейшего сбыта.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в местах незаконного массового производства и хранения этилового спирта, а также в автомобилях, которыми перевозили готовую продукцию, из незаконного оборота изъято 58 тонн стеклоомывателя и готового этилового спирта общей ориентировочной стоимостью 15,5 млн грн., а также оборудование для массового производства подакцизной продукции, тару для ее хранения и автомобили, которыми транспортировали поддельный спирт.

Досудебное расследование закончено. Материалы указанного уголовного производства направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГФС Украины.